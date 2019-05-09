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شاهدوا أصالة تعلّق على الأزمة السورية من جديد.. رد فعلها لما شافت قبر والدها واخوها!

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assala01111

أصالة

نشرت الفنانة السورية ​أصالة​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا أكدت فيه أن المشاكل التي يعانيها وطنها لا يساهم بتاتا في إكمال أي نجاح أو فرح.

وقالت أصالة: “حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص.. سوريا”.



assala0111

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