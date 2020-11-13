قامت الفنان السورية أصالة مؤخراً بزيارة إلى مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي في مصر برفقة ابنتها شام الذهبي. وتناقل الناشطون على المواقع مقاطع سجلت خلال الحدث.

وخلال الزيارة التقت الفنانة العديد من النساء اللواتي يعانين من هذا المرض وتحدثت إليهن وأعربت عن تأثرها بقصة امرأة هجرها زوجها بعد أن علم بمرضها حيث حرصت على تقديم الدعم والتشجيع لها.

كما ألقت كلمة مؤثرة تحدثت فيها عن معاناتها من مرض شلل الأطفال لافتة إلى أنها ما زالت تعاني بسبب ذلك من بعض الأوجاع في قدميها وخصوصاً في فصل الشتاء.

وعلى هامش الزيارة تحدثت شام إلى برنامج ET بالعربي وعبرت عن مشاعرها تجاه والدتها. وقالت: “أمي وبنتي وأختي وصديقتي كل حاجة في بني آدم واحد”.

ولم تتمكن بعد هذا من منع نفسها من البكاء مظهرة تأثرها الشديد ولفتت إلى أن والدتها واجهت الكثير من الصعوبات في حياتها مشددة إلى أنها قوية بضعفها.

وأثار الفيديو اهتمام عدد كبير من المتابعين على أحد الحسابات الذي نشره على “إنستغرام” وأعرب هؤلاء عن تعاطفهم مع أصالة وابنتها.