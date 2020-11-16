كشفت الفنانة السورية أصالة نصري كواليس صلحها مع صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، بعد فترة من الخصام دامت بينهم لأكثر من عام ونصف وذلك عن طريق نجل الثانية الذي تمكن من إشعال السوشال ميديا بتدوينته التي أعادت الود بينهما من جديد.

وقالت أصالة في تصريحات صحفية، إنها لاحظت التدوينة التي كتبها فاهد منذ البداية، ولكنها خشيت التعليق عليها حتى لا يعاقب من والدته أو تقوم أحلام بمسحها بمجرد تعليقها، ولكنها فور تأكدها من أن الوضع ليس محرجا، قامت بالتعليق، خاصة وأنها تعتبر فاهد الهاجري نجل أحلام في مقام ابنها.

وأضافت أصالة أنه دائما ما تطالب الجيل الجديد بأن يظل في منأى عن خلافات الكبار، مشيدة بتصرف نجل أحلام، مؤكدة أنها لم تتوقع على الإطلاق أن تتصالحا بهذه الطريقة برغم تأكدها أنهما ستتصالحان قطعًا، مشددة على أنها تحب أحلام وتشعر بالسعادة لمعرفتها بها خاصة وأنها فنانة كبيرة.

وعن كلامهما سويا لأول مرة، قالت أصالة إن هناك بعض الأصدقاء المشتركين بينهما، توسطوا للصلح، وبالفعل جمعتهما مكالمة جماعية عبر الإنترنت، وتحدثتا من خلالها عن ألبوماتهما الجديدة، مشيرة إلى أنها طلبت من أحلام أن تبعث لها من دبي مشروبا مفيدا للصحة لأنها حاليًا تبحث عن كل ما هو مفيد للصحة.

وأكدت أصالة أنها بعد صدمتها العاطفية الأخيرة والتي لم تخطر لها على بال من قبل، وهي أن تنفصل عن زوجها طارق العريان، استصغرت بعض الأمور التي كانت تُكبرها وتعطيها أكبر من حجمها قبل ذلك، لافتة إلى أن طريقة تفكيرها كلها قد تغيرت وأصبحت تعي أشياء كانت أتفه بكثير من أن تخاصم شخصا من أجلها.

وتصالحت كل من أحلام وأصالة بعد خلافات وقعت بينهما العام الماضي، على خلفية تبادل التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عادا للرد على تغريدات بعضهما بكل ود وحب، وعبر كل طرف عن اشتياقه لرؤية الآخر مرة أخرى.

وجاءت البداية من عند فاهد بن مبارك ابن أحلام الذي نشر تغريدة قال خلالها: “الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصاله؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني”.

وردت أصالة على تغريدة فاهد قائلة: “‏لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)”.