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شاهدوا.. أصالة توضح قصة “فستان الانتقام”

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بعد إعلان الفنانة السورية أصالة من زوجها المخرج المصري طارق العريان ظهرت في أول حفل تحييه بالمملكة العربية السعودية بإطلالة مختلفة عما اعتادت عليه من قبل مما دعا عدداً كبيراً من جمهورها للإعجاب بتلك الإطلالة وأطلقوا على الفستان الوردي الذي ارتدته في الحفل “فستان الانتقام”.

وفي لقاء لها مع برنامج mbctrending، المذاع على قناة mbc4، على هامش حضورها لعرض أزياء المصمم اللبناني نيكولا جبران، تحدثت أصالة عن الفستان الوردي الذي ظهرت فيه في حفلها، وقالت إن الفستان كان مختلفاً، لأنها في الفترة الأخيرة أحيت حفلات في المملكة العربية السعودية وكانت ترتدي فساتين بأكمام طويلة تناسب الأجواء، مؤكدة أن فستانها الوردي كان الاستايل الخاص بها، فهي لا ترتدي ملابس مكشوفة للغاية.
وأوضحت أنها لم تقصد بالفستان أي شيء، وأن البعض أطلق عليه “فستان الانتقام” لكنه فستان عادي.
يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن العريان في مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد زواج استمر 13 عاماً، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.

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