شاهدوا.. أصالة: طارق العريان ليس له منافس

دعمت الفنانة السورية ​أصالة​ زوجها المخرج طارق العريان وذلك بعد طرح الاعلان الدعائي الأول لفيلم “​ولاد رزق ٢ عودة أسود الأرض​” والذي تولى العريان إخراجه.

ونشرت أصالة الاعلان الدعائي للفيلم على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه قائلة: “طارق العريان ليس له منافس.. ولاد رزق قريبا”.

الجدير ذكره ان فيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، اضافة الى ضيوف الشرف ابرزهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.