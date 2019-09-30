إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة السورية أصالة، أثار جدلاً كبيراً فقد بدت من خلاله أنها كانت صغيرة جداً، وسجل لها أثناء مقابلة تلفزيونية، أجراها معها الإعلامي اللبناني الراحل حكمت وهبي.
ولفتت أصالة الأنظار بنعومة صوتها وإختلاف ملامحها تماماً، عما هي عليه حالياً.
ورداً على سؤال عن الفنانة الأكثر أناقة بالنسبة إليها، قالت أصالة: “ميادة الحناوي”، مشيرة إلى أنها تحبها كثيراً.
كما تضمن الفيديو مشهداً التقط لأصالة مع الحناوي في حلقة من أحد البرامج، وهما تؤديان معاً أغنية “سامحتك”.
شاهدوا أصالة في مراهقتها بفيديو نادر.. خمنوا الفنانة الأكثر أناقة بالنسبة إليها!
إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة السورية أصالة، أثار جدلاً كبيراً فقد بدت من خلاله أنها كانت صغيرة جداً، وسجل لها أثناء مقابلة تلفزيونية، أجراها معها الإعلامي اللبناني الراحل حكمت وهبي.