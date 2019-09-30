شاهدوا أصالة في مراهقتها بفيديو نادر.. خمنوا الفنانة الأكثر أناقة بالنسبة إليها!

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة السورية ​أصالة​، أثار جدلاً كبيراً فقد بدت من خلاله أنها كانت صغيرة جداً، وسجل لها أثناء مقابلة تلفزيونية، أجراها معها الإعلامي اللبناني الراحل ​حكمت وهبي​.

ولفتت أصالة الأنظار بنعومة صوتها وإختلاف ملامحها تماماً، عما هي عليه حالياً.

ورداً على سؤال عن الفنانة الأكثر أناقة بالنسبة إليها، قالت أصالة: “​ميادة الحناوي​”، مشيرة إلى أنها تحبها كثيراً.

كما تضمن الفيديو مشهداً التقط لأصالة مع الحناوي في حلقة من أحد البرامج، وهما تؤديان معاً أغنية “سامحتك”.