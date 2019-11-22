شاهدوا.. أغنية جريئة للتونسية مروى عيسى عن العلاقة بين الرجل والمرأة

تُواصل شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تعاونها الفني مع مواهب جديدة وشابة، وتعاونت في أحدث إنتاجاتها الفنية مع الفنانة التونسية مروى عيسى.

وطرحت “لايف ستايلز ستوديوز” حصرياً عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” أغنية مروى عيسى وحملت عنوان “سعادتك”.

وجاءت بقالب جريء من حيث الموضوع الجديد الذي يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب مختلف من ناحية الطرح وتناول هكذا قضية في المجتمع.

,حمل كليب أغنية “سعادتك” توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وتم تصويره في لبنان آواخر الصيف.

يُذكر أن أغنية “سعادتك” باللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، وألحان بينو، وتوزيع أحمد حداد.