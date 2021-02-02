اثارت الفاشينيستا السعودية ​أمل الأنصاري​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو وثّقت من خلاله زيارتها الى أحد المطاعم لتناول برغر بالذهب عيار 24 قيراط مستعرضة قطعة البرغر عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعرضت أمل لإنتقادات كثيرة من قبل المتابعين.

على صعيد آخر كانت أعلنت أمل الأنصاري طلاقها على حسابها الخاص مؤكدة ان الطلاق حصل منذ 10 سنوات.

وقالت:” تزوجت وأنا صغيرة وما طولت وانفصلت بعد تقريبا 3 سنوات والحمد لله على كل حال اللهم لا اعتراض .. الحمد لله إني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال والحمد لله إنه في شيئ موجود في الحياة إسمه الطلاق”.





