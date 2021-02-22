بعد ان صدمت متابعيها وخلعت الحجاب فاجأت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​السعودية​ ​أميرة الناصر​ المتابعين بنشرها صور لضرب وتعنيف طليقها ​مشعل الخالدي​ لها حسب قولها.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw



وحسب الصور تعرضت اميرة للتعذيب وحلق شعرها والضرب القوي الذي علّم على جسمها وقالت : “هيدا عنف جسدي تعرضتلو وما حدا وقف معي وصار عندي ضغط نفسي عقلي طار وما تحملت وصار هدفي اقهرو لدرجة ما فكرت لما كنت عم بنشر اي شي”

سواء اتفقنا او اختلفنا معها بتصرفاتها اللي تظهرها بالسوشل ميديا لكن لازم ندعمها في ازمتها ونوقف معها اللي جاها شيء مو بسيط ولا ينسكت عنه واكيد انه اثر على نفسيتها وخلاها توصل لهالحاله ارجوكم كلنا خل نوقف معها #المعنفه_اميره_الناصر pic.twitter.com/yJ6Yt0ewVS — King Bandr (@theonlybandr) February 21, 2021



وتصدر هاشتاغ “المعنفة أميرة الناصر” الترند بالسعودية وتعاطف معها كثر أما المفاجأة الثانية أنها اعتذرت عن خلعها الحجاب وقالت ان تصرفها لم يكن عن وعي ونادمة عليه وكان هدفها ان تغيظ طليقها.