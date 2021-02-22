بعد ان صدمت متابعيها وخلعت الحجاب فاجأت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر المتابعين بنشرها صور لضرب وتعنيف طليقها مشعل الخالدي لها حسب قولها.
وحسب الصور تعرضت اميرة للتعذيب وحلق شعرها والضرب القوي الذي علّم على جسمها وقالت : “هيدا عنف جسدي تعرضتلو وما حدا وقف معي وصار عندي ضغط نفسي عقلي طار وما تحملت وصار هدفي اقهرو لدرجة ما فكرت لما كنت عم بنشر اي شي”
وتصدر هاشتاغ “المعنفة أميرة الناصر” الترند بالسعودية وتعاطف معها كثر أما المفاجأة الثانية أنها اعتذرت عن خلعها الحجاب وقالت ان تصرفها لم يكن عن وعي ونادمة عليه وكان هدفها ان تغيظ طليقها.