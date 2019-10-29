الصفحة الرئيسية فن شاهدوا أنجي خوري: آدم طلب يدي من أمي ورفضته وأشعر أنني سأموت...

شاهدوا أنجي خوري: آدم طلب يدي من أمي ورفضته وأشعر أنني سأموت قتلاً

بواسطة -
0 109
angie khoury

أنجي خوري

بعد أن أصبحت معروفة بصورها وفيديوهاتها الفاضحة اضافة الى خلافها مع الفنانة اللبنانية قمر التي اتهمتها بخطفها مع الفنان اللبناني آدم، عادت الفنانة السورية ​أنجي خوري​ لهجومها، ونشرت عدة فيديوهات توجه فيها شتائم لقمر، كما عتبت على آدم، وقالت انها تعرف عائلته وتحترمها، حتى انها كشفت ان آدم طلب يدها من أمها في السابق، الا انها رفضته لأنها كانت صغيرة ورأت انه أكبر منها سناً بكثير.
كما توقعت أنجي ان تكون نهايتها كنهاية ملكة جمال العراق تارة فارس التي قتلت بثلاث طلقات أنهت حياتها أثناء تواجدها بسيارتها في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، وكتبت أنجي :«أشعر أن نهايتي مثل تارة فارس».

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.