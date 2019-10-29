شاهدوا أنجي خوري: آدم طلب يدي من أمي ورفضته وأشعر أنني سأموت قتلاً

بعد أن أصبحت معروفة بصورها وفيديوهاتها الفاضحة اضافة الى خلافها مع الفنانة اللبنانية قمر التي اتهمتها بخطفها مع الفنان اللبناني آدم، عادت الفنانة السورية ​أنجي خوري​ لهجومها، ونشرت عدة فيديوهات توجه فيها شتائم لقمر، كما عتبت على آدم، وقالت انها تعرف عائلته وتحترمها، حتى انها كشفت ان آدم طلب يدها من أمها في السابق، الا انها رفضته لأنها كانت صغيرة ورأت انه أكبر منها سناً بكثير.

كما توقعت أنجي ان تكون نهايتها كنهاية ملكة جمال العراق تارة فارس التي قتلت بثلاث طلقات أنهت حياتها أثناء تواجدها بسيارتها في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، وكتبت أنجي :«أشعر أن نهايتي مثل تارة فارس».