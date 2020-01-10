الصفحة الرئيسية فن شاهدوا أنجي خوري تتعرض للإختطاف ولمحاولة إغتصاب.. وتتهم قمر بتدبير الحادثة

شاهدوا أنجي خوري تتعرض للإختطاف ولمحاولة إغتصاب.. وتتهم قمر بتدبير الحادثة

بواسطة -
0 286
amar angie

قمر - أنجي خوري

شنت السورية ​أنجي خوري​ هجوماً جديداً على الفنانة اللبنانية قمر التي سبق وان اتهمتها خوري بإختطافها مع طليقها ​الفنان آدم​.
وفي جديد خوري فقد نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو اشارت خلاله الى انها تعرضت للإحتجاز في بلدها سوريا من قبل شخص يدعى طريف حفار، وجرت محاولة لإغتصابها وذلك بطلب من ​الفنانة قمر​.
وأشارت خوري الى ان حفار احتجزها وحاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنها سبق وأن هاجمت قمر، وشددت خوري على انها واثناء احتجازها من قبل طريف حفار كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف.
وأكدت خوري انها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.