تسبّبت الفنانة المصرية ​أنغام​ ليلة أمس بزحمة سير خانقة في شوارع القاهرة بسبب حفلها الذي أحيته في “مركز المنارة للمؤتمرات الدولية” في منطقة التجمع الخامس وهو الحفل الأول لأنغام بعد انتشار فيروس كورونا.

وقد انتظر محبو النجمة المصرية هذا الحفل لفترة طويلة ولهذا السبب قررت احياءته طبعاً مع الاخذ بعين الاعتبار الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية من اجل عدم تفشي الوباء.

ورافق أنغام في إحياء الحفل المايسترو هاني فرحات الذي انتشرت منذ فترة شائعات عن ارتباطهما بعد انفصالها عن زوجها السابق الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم.





