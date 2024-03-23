احتفلت الفنانة الصاعدة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بعقد قرانها، على شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى محمد المغازي، خلال الساعات الماضية، في حفل عائلي مُبهج داخل منزلها.

إطلالة ريم سامي في عقد قرانها

وظهرت العروس، ريم سامي، شقيقة محمد سامي، بفستان أبيض، «تايبسيت»، مزين بـ«الريش والفورير»، طويل وبأكمام طويلة، مع تسريحة شعر ويفي، مرفوعة بشكل إنسيابي وكلاسيكي.

كما اعتمدت ريم سامي على الأقراط الألماسية، والمكياج الترابي، بألوان النود الشهيرة، بينما ظهر العريس ببدلة سوداء كلاسيك.

الصور الأولى من عقد قران ريم سامي شقيقة محمد سامي

ولم تعقد ريم سامي حفلًا كبير للزفاف، خاصة وإننا في شهر رمضان المبارك، بل احتفلت وسط ذويها، وبعض الفنانين، والاصدقاء، وعقد القران الشيخ خالد الجندي.

وفي يناير الماضي، احتفلت ريم بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى محمد المغازي، وجرى الاحتفال في أجواء عائلية.

من هو خطيب ريم سامي ؟

خطيب ريم سامي هو محمد المغازي. ولديه أكثر من 700 متابع على موقع «إنستجرام»؛ في الثلاثينات من عمره، وهو رجل أعمال، ولديه شقيقة واحدة تدعى “ميريت”. ويشار أن عائلته تحب الخصوصية، لذلك هو وشقيقته يغلقان صفحاتهم.

وظهرت ريم سامي بفستان أبيض قصير بأكمام طويلة من الدانتيل، والفستان من BRONX AND BANCO وسعره 850 دولار أي 26 ألف جنيه، وتركت ريم سامي شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان رقيقة.

خطوبة ريم سامي الأولى

يُذكر أن أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها الأولى فى الفترة الماضية، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من طارق هيمن أحد رجال الأعمال الشباب فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

أعمال ريم سامي

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة” بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

وانطلقت ريم سامي بعد ذلك فى ذلك بالمشاركة فى أكثر من مسلسل منها “ولد الغلابة” مع أحمد السقا ومى عمر وانجى المقدم وهبة مجدى، وادوارد وكريم عفيفى، و”البرنس” مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وادوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان ومحمد مهران وتأليف وإخراج محمد سامى.

مسلسل حدوتة منسية

يشار إلى أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

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