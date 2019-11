شاهدوا أولى المشاهد من مسلسل اسيل عمران الجديد

View this post on Instagram

قريبآ #اجازة يجمع #اسيل_عمران و #تركي_اليوسف و #مروى_محمد و #احمد_شعيب و #الهام_علي ونخبة من نجوم الخليج، من تأليف #سلام_كسيري وإخراج #محمد_لطفي انتاج #غولدن_لاين #GoldenLine و #Iseemedia @aseel @turkey_al_yousef @ahmed_shoaib_ @marwamohammadtv @elhamali85 @salam_ksiri @general_lutfi @goldenlinediala @naiefalahmar @iseemedia #وله