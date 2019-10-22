شاهدوا أول تعليق من زوج مشاعل الشحي بعد نزعها الحجاب نهائياً

بعد الضجة التي أحدثها ظهور زوجته الفنانة مشاعل الشحي من دون الحجاب، خرج الفنان الإماراتي أحمد خميس عن صمته معلقاً على ذلك.

وتطرق في فيديو تناقله عدد كبير من المتابعين عبر بعض الحسابات الناشطة على “إنستغرام” إلى موضوع المقطع الذي انتشر لها في وقت سابق وسجل أثناء وجودها في منزل أهلها من دون غطاء الرأس.

وقال إنه يعرف زوجته جيداً وإن من قام بتسريب الفيديو هددها بنشر مقاطع أخرى. وتوجه إلى المتابعين متمنياً ألا يتم الربط بين هذا الموضوع وبين نزعها الحجاب مؤخراً.

ولفت إلى أنها تتمتع بحرية القرار وأنه لا يعارض تخليها عن الحجاب في حال كانت لا تشعر بالارتياح بسببه.

وتابع أن لمشاعل أهمية كبيرة في حياته خصوصاً أنه يتيم، مضيفاً أنها أسرته. ويشار إلى الفنانة أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع مصور فاجأت من خلاله الجميع بنزع الحجاب.