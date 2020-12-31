تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً سجل خلال لقاء أجري مع ابنتي الفنان المصري أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا. وتحدثت الفتاتان عن والدهما وقالت الكبرى إنه مقرب منها إلى حد كبير وإنه يتسم بالقدرة على حل المشاكل بهدوء ويخصص لها الوقت وإن كان منشغلاً.

وبدورها قالت الإبنة الصغرى إن الكثير من الأشخاص يتصلون بها من أجل استشارة الفنان معربة عن فخرها بأنه والدها لأنه يسمح لها بالتحدث إليه وخصوصاً في حال واجهت مشكلة ما.

ولفت الفيديو أنظار الكثير من المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكل الفتاتين واشار معظمهم إلى أن الكبرى تشبه عمتها الفنانة ماجدة زكي. ومما كتبه هؤلاء: “الأولى شبه عمتها. سبحان الله” و”تشبه عمتها ماجدة زكي بشكل مو طبيعي” و”مش شبهم” و”تشبه ابوها” و”البنت الأولي نسخه من ابوها حرفياً”.

ويشار إلى أن روجينا احتفلت مؤخراً بيوم ميلاد زوجها بطريقة رومنسية من خلال حسابها الرسمي على “إنستغرام”. ونشرت لهذا مجموعة من الصور الخاصة والعفوية التي شملت مراحل حياتهما وبدأتها بصورة من حفل الزفاف وأكملتها بصور رومنسية وأخرى لابنتيهما في مناسبات مختلفة.