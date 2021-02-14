علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه وأعمالة الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيد الفنان القدير محمود الجندي الطفل الذي ظهر في أولى حلقات مسلسل “نيللي وشريهان” وهو المسلسل الذي يخرجه والده نجل الفنان الراحل محمود الجندي المخرج أحمد الجندي، وحفيد محمود الجندي ظهر في المشهد خلال المسلسل، وهو يكشف عن اسمه الثلاثي “إسماعيل أحمد محمود الجندي”. وظهر الشبه الكبير بينه وبين جده الفنان القدير.

حفيد الفنان الراحل ” محمود الجندي ” في أولي حلقات مسلسل نيللي وشريهان

إسماعيل حفيد محمود الجندي

وبالتعريف عن أحمد نجل الفنان محمود الجندي فهو مخرج مصري، بدأ مشواره الفني كممثل، اشترك في فيلم (واحد من الناس) مع كريم عبدالعزيز، إلى جانب عمله كمساعد مخرج في الفيلم نفسه بعد تخرجه من معهد السينما، وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم (ظرف طاريء) بطولة أحمد حلمي، وتوالت الأعمال بعد ذلك ليقوم بإخراج سيت كوم (أحمد اتجوز منى) وعدد من الأفلام مثل: (حوش اللي وقع من منك) و(إتش دبور) و(طير إنت) و(لا تراجع ولا استسلام ).

المخرج ” أحمد الجندي ” نجل الفنان محمود الجندي

أما عن الفنان القدير الراحل محمود الجندي فهو ممثل مصري، بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية والمسرحيات إلى أن وقف في 1979 أمام فؤاد المهندس في مسرحية (إنها حقا عائلة محترمة)، وبعدها ثبت أقدامه في عالم الفن بمسلسل (دموع في عيون وقحة) عام 1980 أمام الفنان عادل إمام، وبعدها توالت عليه عشرات الأعمال الفنية

عمل الفنان محمود الجندي علي مدار عقود فى كل من السينما والمسرح والتليفزيون. ومن المسرحيات التى عمل بها: عنترة، مولود الملك معروف، شكسبير فى العتبة، علشان خاطر عيونك، البرنسيسة، إنها حقا عائلة محترمة. عرف في السينما والتليفزيون من خلال الأدوار المساعدة التي قدمها، منها: ناجي العلي، يوم مر ويوم حلو، شمس الزناتي.

توفى محمود الجندي في 11 إبريل 2019 عن عمر ناهز الـ 74 عاما، بأحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر. ويشييع جثمان الفنان الكبير، من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.