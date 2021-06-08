تداول المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع الفنان اللبناني ​مروان خوري​ مع فتاة حسناء إعتبروا أنها خطيبته، وكانا برفقة صديقين لهما في أحد المقاهي.

وتعدّ هذه الصورة الأولى التي تظهر فيها خطيبة مروان، الذي رفض من قبل الكشف عن هويتها أو إسمها.

وكان صرّح مروان خلال مقابلة تلفزيونية، بأنه سيتزوج قريباً، وتحديداً في هذا العام، وقال إنه لم يقرر بعد إن كان الزواج سيكون عائلياً بسيطاً أو كبيراً، يشمل تغطية إعلامية.

وأشار الى أن الدافع الأول لإتخاذه هذه الخطوة، هو البحث عن الأمان والإستقرار أولاً، وإلى إنجاب الأولاد ثانياً.

ويعيش مروان قصة حب مع شابة من خارج الوسط الفني، موضحاً أنها ليست من معجبيه، ولكنها تفهمه وتفهم موسيقاه، كما صرح سابقاً بأنها ليست من ديانته، وأن ما يهمه هو الحب بينهما.





