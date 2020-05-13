شارك الفنان “أحمد الفيشاوي” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام” بصورة تم التقاطها في منزله مع زوجته سيدة الأعمال “ندي الكامل” ووالدته الفنانة الكبيرة “سمية الألفي” والفنان مصطفي خاطر وزوجته وذلك خلال دعواتهم علي عزومة إفطار رمضانى .

وتفاعل الكثيرين من جمهوره ومتابعيه مع تلك الصورة، خاصة وإنها شهدت أول ظهور للفنانة سمية “الألفي التي اختفت طوال الفترات الماضية منذ وفاة طليقها وأبو نجليها الفنان الراحل “فاروق الفيشاوي.

يُذكر عن الفنانة سمية الألفي، أنها ممثلة مصرية من موليد 23 يوليو 1953. حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة. وبدأت العمل في مجال الفن خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية (أولاد علي بمبة) عام 1976، ثم فيلم (الحساب يا مدموزيل) بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. ومن أبرز أعمالها الفنية: علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية. العطار والسبع بنات وعدد آخر من الأعمال.

أما عن حياة سمية الألفي الخاصة، فتزوجت أول مرة من الفنان فاروق الفيشاوي و لها منه ولدان الفنان الشاب أحمد الفيشاوي و”عمـر الفيشاوي” البعيد تماماً عن الساحة الفنية. وبعد طلاقها من أبو إبنيها تزوجت بالملحن مودي إمام، ثم بالمخرج جمال عبد الحميد والمطرب مدحت صالح. وعدد آخر من الزيجات الغير مُعلن عنها والتى دامت لفترات قصيرة جدا، ثم عادت لزوجها الأول وحب حياتها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.