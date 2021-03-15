انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوثق لحظة خروج ​ابتسام بطمة​، شقيقة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، من السجن بعد أن أمضت أشهر عدة على خلفية اتهامها بالضلوع في نشر فضائح المشاهير عبر حساب “حمزة مون بيبي”.

وظهرت وهي تضع أغراضها داخل صندوق إحدى السيارات، معتمرة قبعة وخافية وجهها بقناع. ولحظة رؤيتها الكاميرات سارعت إلى الصعود إلى السيارة هرباً من عدسات المصورين.



يشار إلى أنه تم إطلاق سراح بطمة بانتظار نظر محكمة النقض بحكم محكمة الإستئناف التي قضت بسجنها وشقيقتها الفنانة لمدة سنة.

وكانت الأخيرة أعلنت في وقت سابق براءتها وشقيقتها من تهمتَي النصب والتشهير اللتين وُجّهتا إليهما في قضية الحساب المذكور.

وعقدت لهذه الغاية مؤتمراً صحفياً مع محاميها عبد اللطيف بو عشرين الذي قدم وثائق البراءة، مشيراً إلى أن المحكمة لم تجِد أي دليل يؤكد أن للنجمة وشقيقتها صلة بالحساب المذكور أو أنهما تدخلتا “في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع من طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم ونشر وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بغرض التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.