تداولت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع السوشيال ميديا، صورة للفنان المصري “عمرو عبد الجليل” مع إبنه «عبد الجليل»، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، واستطاع الإبن أن يلفت الأنظار بالشبه الكبير لوالده في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

ويأتى هذا الظهور الأول لنجل الفنان الكبير عمرو عبد الجليل، بعدما كشف والده مؤخرًا، عن إصابته بمرض خطير يستلزم خضوعه لعملية جراحية، حيث وجه رسالة إلى جمهوره مطالبًا إياهم بالدعاء لإبنه بسبب إجرائه لعملية جراحية دقيقة إثر إصابته بمرض خطير.

فنشر عمرو عبد الجليل صورة لإبنه الشاب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتب في تعليقه عليها : ” عبد الجليل إبني هيعمل عملية في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله 4 سنين ونص ادعوله ” .

كما فاجي أمس السبت عبدالجليل نجل الفنان عمرو عبدالجليل متابعيه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، في منشور كشف من خلاله حقيقة خضوعة لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الجارية، وقال بمنشوره أنا لسه معملتش العمليه والله لأن في ناس كتيير فاهمه اني عملتها و اخبار نازله اني كنت في العمليه و عملتها خلاص”.

وتابع:”دي الاعراض اللي عندي اهه من ٤ سنين كلها اللي مفيش حد فاهمها ولا عارفها لانهم نادرين اوي و مبيبانوش في اي شئ خالص و يا رب لو اي حد عنده حاجة منها اقدر افيده ويعرف المرض علي طوول بدل ما يلف و يدوخ زيي علي كل الدكاتره و التخصصات وسنين تضيع من عمره زيي، وأنا إن شاء الله اما اعمل العمليه هقول بنفسي”، وتفاعل معه الكثيرون من أصدقائه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

وفي السياق الفنى، ينشغل النجم عمرو عبدالجليل خلال الفترة الحالية بالاستمرار في تصوير أعماله الدرامية الجديدة التي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، ومن بين هذه الأعمال “الاختيار 2” والذي سيظهر في أحداثه كضيف شرف وأيضا “مسلسل النمر” مع محمد عادل إمام.