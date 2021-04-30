ظهر الممثل الشاب نور خالد النبوي، ابن الفنان خالد النبوي في الحلقة الـ17 من مسلسل “الاختيار 2” ويجسد دور الشهيد الملازم أول “أحمد شوشة”.

وظهر نور في الحلقة 17 في مشهد جمعه بعدد من الشباب وضيف شرف الحلقة الفنان بيومي فؤاد.

ويعد مسلسل “الاختيار 2” أول تجربة تمثيلية لنور خالد النبوي الذي درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية.

والشهيد ملازم أول أحمد شوشة الذي جسد دوره نور خالد النبوي، تخرج من أكاديمية الشرطة دفعة 2016، وكان من العناصر الشرطية التى تمتلك كفاءة قتالية والتحق بالقوات الخاصة، وشارك في عملية الواحات التي استشهد فيها إلى جانب عدد من ضباط العمليات الخاصة والأمن الوطني.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.