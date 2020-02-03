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شاهدوا أيمن رضا قبل 36 عاماً.. هل تغير شكله كثيراً!

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ayman redaa2

أيمن رضا

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لعدد من الممثلين السوريين، وظهر فيها الممثل ​أيمن رضا​.ayman redaa2
وتبين أن الصورة تعود إلى العام 1984، حين كان رضا يتابع دراسته في المعهد العالي للفنون بألمانيا.
وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين المتابعين، فرأى بعضهم أنه لم يتغير كثيراً، وأن مظهره لا زال كما هو مع بعض التعديلات، فيما أشار أخرون إلى أن السنين تركت أثرها على وجهه.
يُذكر أن شائعة إنتشرت في وقت سابق عن إعتزام رضا إعلان إعتزاله، إلا أنه نفى ذلك نفياً تاماً.

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