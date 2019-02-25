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شاهدوا.. أيمن زيدان يفاجأ الجمهور بغنائه ويدخل بتحدي عتابا مع حسام جنيد

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ايمن زيدان و حسام جنيد

ايمن زيدان و حسام جنيد

من المعروف عن الممثل السوري أيمن زيدان حبّه للعتابا والتحدي بها، وهو الأمر الذي أكده مجدداً في تحدي خاضه مع الفنان السوري حسام جنيد.

ونشر الأخير مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرا فيه وهما يدخلان في وصلة تحدّي عتابا في إحدى السهرات، وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير معربين عن إعجابهم الشديد بأداء زيدان وبراعته في العتابا.

ومن ناحية أخرى كان أطلق زيدان مؤخراً العروض الجماهيرية لفيلم “أمينة” في أولى تجاربه الإخراجية في عالم السينما في احد صالات العرض في دمشق.

ويؤدي أدوار البطولة كل من نادين خوري وقاسم ملحو وجود سعيد ولينا حوارنة وحازم زيدان وكرم الشعراني وبيدروس برصوميان وعبد اللطيف عبد الحميد ورامز الأسود ولمى بدور ونجاح مختار ولينا حوارنة وخوشناف ظاظا ونضر لكود، بينما تشارك زيدان بكتابة النص مع سماح القتال، وتم تصوير الفيلم في مدينة دريكيش.

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