نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن مفاجأة لجمهورها، حيث وضعت وشماً باسم والدتها أعلى ظهرها، معبّرةً عن محبّتها الكبيرة لها.

وشم شام الذهبي يحمل اسم والدتها “أصالة”

وظهرت شام في مقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية والدتها “الورد البلدي”، وكتبت معلقةً على الفيديو: “بالعربي اللي ماشفش العربي يبقى لا عاش ولا شاف”.

مولودة شام الذهبي

يُذكر أن شام الذهبي رُزقت أخيراً بمولودة أطلقت عليها اسم “جيهان”، وهو ما دفع أصالة للتعبير عن سعادتها الكبيرة بقدوم أول حفيدة لها من ابنتها شام، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستجرام” صورة، مع التعليق: “الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى… جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام… أدعو لها أن يحفظها الله ربّي وينبتها نباتاً حسناً وأن يملأ قلبها حباً… وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين”.

أصالة تدعم ابنتها شام في افتتاح مركزها الطبي

احتفلت الفنانة أصالة بافتتاح ابنتها شام الذهبي المركز الطبي الخاص بها في قطر وحضر الافتتاح كل من رضوي الشربيني وبسمة بوسيل.

وقالت شام في حوار لها مع «et بالعربي»: «بدأنا نتواصل مع شركائي هنا في قطر قبل الولادة بأسبوعين وأنا شعرت أن هذا المركز شيء جميل جاء تزامنًا بولادتي».

وأضاف أحمد هلال زوج شام: «اشتغلت على هذا المشروع من فترة كبيرة مثل الطفل الخاص بها وأخيرًا شاهدته بعدما كبر».

وتابعت الإعلامية رضوي الشربيني: «انا فخورة بها وأنا متأكدة أنها سوف تنجح وهي تريد أن تصبح النساء أجمل وكانت تلجأ لي عنما تريد أن تجرب جهازا جديدا».

وعبرت بسمة بوسيل عن رأيها في شام قائلة: «شام صادقة مع الناس القريبين منها والغرباء وإن شاء الله ربنا يكرمها».

واختتمت أصالة الحوار قائلة: «إن شاء الله شام تحقق حلمي فيها وحلمها هي بالحياة وحلم كل اصحابها والناس اللي ساعدوها من البداية».

أحدث أغنيات أصالة “رمضان 2024″

ومن ناحية أخرى، قدّمت أصالة أغنية “أصحاب الأرض” تتر مسلسل “مليحة”، الذي عُرض في موسم رمضان 2024 الماضي، وهو من بطولة ميرفت أمين، والأغنية مصحوبة بفلكلور فلسطيني، حيث سلّطت كلماتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والأغنية مزيج من التراث الشامي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية.

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