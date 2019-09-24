شاهدوا.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عن والدتها

في ما لا تزال التعليقات الساخرة على إطلالة والدتها السيئة في المملكة العربية السعودية، نشرت إبنتها شام الذهبي مقطع فيديو تحدّثت خلاله عن تربية والدتها لها، والأشياء الايجابية التي أخذتها منها وشكلت شخصيتها الطيبة.

وخلال حديثها عن صفات والدتها، بكت شام بتأثر وقالت: “أنا أخدت من أمي عاطفة زيادة، وبقيت عاطفية زيادة، ومنذ صغري كل ما أسمع صوت أمي بلاقي نفسي ببكي كثير وانهار”.

وأضافت: “أمي مش عارقة أقول عنها أيه الناس يالي بتشوفها كفنانة بيبقو معجبين بيها، وأنا بشوفها على المستوى الشخصي وأنا ابنتها وانا فخورة انه في زي البني ادمة دي في حياتي وفرحانة جدًا انها أمي”.

تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل واسع مع طريقة شام في التعبير عن حبها وتعلقها بوالدتها بصدق وعفوية، لافتين الى أنها حاولت بطريقة غير مباشرة الدفاع عن أمها في وجه التعليقات القاسية التي تنال منها بسبب فستانها الأخضر الضخم.