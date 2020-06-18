شاركت الفنانة المصرية “إيمان العاصي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً بعدسة المصور “خالد فضة”،حيث ظهرت العاصي مع إبنتها وهم يرتديان ملابس صيفية ملونة؛ ونالت بها إعجاب الكثيرين من متابيعها الذين انهالوا عليها بالتعليقات الإيجابية .

وأرفقت إيمان العاصي الصور برسالة مؤثرة وجهتها لإبنتها، حيث قالت: “بنتي وصحبتي واختى وكل حاجة حلوة في دنيتي مَش قادرة افتكر حياتي قبل ما تيجى الدنيا كانت عامله ازاى هى اللى امى مَش انا اللى امها طيبة وحنينة عليا اكتر من اي حاجة في الدنيا، صاحبتي اللى بحب احملها وافضفض وانا فحضنها هى كفايه عليا فالدنيا دى ومش عاوزه حاجة غيرها”.

يُذكر أن الفنانة إيمان العاصي، أعلنت يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020، تعافيها من فيروس كورونا، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام. وروت تجربتها مع الفيروس موضحة انها اكتشفت إصابتها به نهاية شهر رمضان الماضي، حيث أجرت مسحة بعد شعورها بالأعراض وجاءت النتيجة إيجابية، ثم خضعت للعزل والعلاج في المنزل حتى تعافت تماماً، مضيفة أنها تأكدت من شفائها وتخلصها من الفيروس بعد إجراء تحليلين متتاليين .