خطفت الكسندرا، إبنة الفنان سامو زين الأنظار في أحدث ظهور لها بعدما قام الأخير بنشر صورتها عبر حسابه على تطبيق “انستغرام” بمناسبة يوم ميلادها.

وباتت الشابة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما صدمت الجميع بشكلها بعدما باتت شابة، وأثارت اهتمام المتابعين بجمالها وملامحها السمراء التي تشبه الى حدّ كبير شكل والدها.

ووجه سامو رسالة مطولة لابنته قائلاً: “اليوم هو يوم خاص لأنه اليوم الذي أتيت فيه إلى هذه الحياة وكنت أحملك بين ذراعي، لم أشعر أبدًا بهذه السعادة من قبل في حياتي، لم أصدق أنني أنعمت بملاك، ابنة جميلة ستعزز حياتي”.

وأضاف: “كان عمري 20 عاما فقط وهو أصغر منك الآن ولدي طفل رقيق مليء بالطاقة والعاطفة والأحلام، عزيزتي أليكس، لقد أحببتك في ذلك الوقت وأحبك وسوف أحبك دائمًا ابنتي الجميلة، عيد ميلاد سعيد ، إلى الحب الوحيد في حياتي الكسندرا ابنتي الحلوة”.

وتابع: “حلمي هو أن أراك وأحملك بين ذراعي وأخبرك كم اشتقت لك ومدى شعوري تجاهك وكم أشتاق لك، لا أعرف لماذا كانت لدي الشجاعة لأخبرك بهذا الآن ولكن الحقيقة هي أنك لم تكن أبدًا منزعجًا من أفكاري أو عقلي ولا”.

واختتم رسالته: “من كل قلبي أسأل الله أن يوفقك ويحفظك وأن تتحقق كل أمنياتك، شيء أخير تأكدي من أنني سأكون دائمًا بجانبك عندما تحتاج إليّ وستظل دائما قلبي وحبي”.