شاهدوا.. إبنة ماجد المصري ملاكمة شرسة

نشر الممثل المصري ​ماجد المصري​ مقطع فيديو لإبنته وهي تمارس رياضة الملاكمة بكلّ قوتها، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر المصري عن فخره بتعليمها الملاكمة، معلقا على الفيديو قائلا: “الوحش المصري ماهي المصري”.

الجدير ذكره ان ماجد المصري استقر مؤخرا على سيناريو “الوجه الآخر” من 45 حلقة ويكتبه فداء الشندويلي ويخرجه محمد بكير ليكون عمله المقبل في الدراما خارج شهر رمضان، وذلك بعد مسلسله الأخير “بحر” الذي تم عرضه مؤخراً، ومن المقرر أن يبدأ ماجد المصري تصوير المسلسل بعد شهر رمضان المقبل مباشرة.