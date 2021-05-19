خطفت “ماسة”، إبنة الممثل السوري ​محمد قنوع​، أنظار المتابعين بجمالها، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها خلال مشاركتها بتظاهرة لدعم ​فلسطين​، في العاصمة السورية دمشق.

وأبدى المتابعون إعجابهم بجمال ماسة، ولفتوا إلى أنها تتسم بملامح أجنبية، كما قارن البعض منهم بينها وبين والدها، ورأوا أنها تشبهه كثيراً في بعض ملامحها.

وقد شاركت ماسة بطفولتها في عدد من المسلسلات، منها “شهر زمان” و”بنات العيلة”، لكن بعد أن كبرت إرتدت الحجاب وتوقفت عن التمثيل.

يُذكر أن محمد متزوج من إمرأة من خارج الوسط الفني، وله منها 4 أبناء هم ماسة، مايا، مروان وعدنان.





