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شاهدوا.. إبنة وائل جسار كبرت وتغيّرت ملامحها وفي غاية الجمال

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marilynn_ wael_jassar

فاجأت ميراي، زوجة الفنان وائل جسار متابعيها عبر “انستغرام” بصورة جمعتها بابنتهما مارلين التي خطفت الأنظار بجمالها وملامحها الناعمة.

ولفتت مارلين أنظار المتابعين بسبب تغيّر ملامحها بعدما كبرت وباتت في سن المراهقة، لافتين الى أن ازدادت جمالاً وإشراقة بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوتين.
وتحرص زوجة النجم اللبناني على دعم ابنتها من خلال مساعدتها بالترويج لصفحتها على تطبيق انستغرام والتي بدأت تنشر من خلالها بعض صورها مع صديقاتها، ولفتت الانظار ببراءتها وعفويتها وبالشبه الكبير الذي يجمعها بوالدها.
يذكر أن الجسار وزوجته كانا قد شاركا في التظاهرات التي عمت لبنان منذ نحو 11 يوماً وكانا على طبيعتهما مع المواطنين ورقصا معهم وعبروا عن مساندتهم الكاملة في مطالبهم المعيشية.

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