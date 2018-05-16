شاهدوا.. إطلاق البرومو الرسمي لمسلسل “هارون الرشيد”

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “هارون الرشيد” الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان، الإعلان الترويجي الرسمي للعمل الذي من كتابة عثمان جحا وإخراج عبد الباري أبو الخير، ومن بطولة قصيّ خولي بشخصية “هارون الرشيد”، وكاريس بشّار (زبيدة) وعابد فهد (موسى الهادي) وعبد المحسن النمر (جعفر البرمكي) وياسر المصري (يحيى البرمكي) وحبيب غلّوم (اسماعيل) وكندة حنّا (العبّاسة) وآسيل عمران (سيرين) وسمر سامي (الخيزران) وسواهم.

قصي اشار الى ان الشخصية التي يجسّدها صعبة للغاية، وتشكل تحدياً لأي ممثل، لكن المسلسل يحاول التركيز على جانبين أو ثلاثة من حياة الخليفة العباسي الذي كان شخصية عسكرية وسياسية وفكرية، كما اهتم أيضا بالعلوم والثقافة.