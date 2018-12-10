شاهدوا.. إعتقال فنان عالمي بتهمة التحرش الجنسي في دبي

إعتقلت شرطة دبي الفنان الهندي ​ميكا سينج​، بعد إن إشتكت فتاة بسبب مضايقات وتحرشات تعرضت لها، وأكد أحد أعضاء فريق ميكا أن استجوابه جار.

وبحسب مواقع هندية فقد أكد مسؤولو شرطة دبي، أن ميكا محتجز لديها وقيل إنه اعتُقل في منتصف ليلة الخميس الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ميكا إتهامات بـ”السلوك غير اللائق”، فقد اتهم في السابق بالتقبيل القسري لممثلة بوليوود المثيرة للجدل راخي ساوانت.

وكان ميكا في دبي لإحياء حفل “جوائز ماسالا”، وقد شارك مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، قبل يومين يتحدث فيه عن زيارته للمدينة.