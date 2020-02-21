شاهدوا.. إعلاميان عربيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

فاجأ مقدما البرامج العراقيان بكر خالد وهيفاء حسوني الجميع بإعلان زواجهما في حفل هادئ.

وجاء هذا في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهر فيه مقدما برنامج “صباح الشرقية” الذي يعرض على شاشة قناة “الشرقية” العراقية وهما يرتديان ملابس الزفاف.

وأشارا إلى أنهما تزوجا مضيفين أنهما قاما في وقت سباق بكل التحضيرات اللازمة لإقامة حفل زفاف في أحد الفنادق.

ولفتا إلى أنهما عدلا عن ذلك لاحقاً وقررا استعادة المال من أجل التبرع به لجرحى الاحتجاجات التي شهدها بلدهما مؤخراً.

وأضافا أنهما اكتفيا بجلسة تصوير وبحفل صغير وزفة في الشارع على طريقة الأعراس العراقية البغدادية القديمة.

وعبرا عن تمنيهما أن تعود تبرعاتهما بالفائدة على أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين أصيبوا خلال التظاهرات.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المتابعين حيث ركزت التعليقات على الثناء على مبادرة الإعلاميين مع تمني حياة زوجية سعيدة لهما.