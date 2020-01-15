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شاهدوا.. إعلامية تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرةً

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ال​إعلام​ية المصرية ​لبنى عسل​

ال​إعلام​ية المصرية ​لبنى عسل​

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ال​إعلام​ية المصرية ​لبنى عسل​، وهي تتعرض لموقف محرج، على الهواء مباشرةً خلال حلقة أمس، الثلاثاء، في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”.
وتظهر لبنى في الفيديو، بينما كانت تجلس على كرسي وتقدم فقرتها، لتهوى فيها بشكل مفاجئ، الأمر الذي يشعرها بالفزع، لكنها تمالكت نفسها وتداركت الموضوع وأكملت الحلقة بشكل طبيعي، معتذرة ما حدث.
يشار إلى أن لبنى عسل عادت لتقديم برنامج “الحياة اليوم” بدءا من شهر ديسمبر الماضي، وانضم معها هذا الموسم المذيع حسام حداد.

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