شاهدوا إعلامية خليجية تثير الجدل بملابس خادشة من شدة التصاقها.. وتعليقات: “مقرفة”

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل لإعلامية إماراتية شهيرة.

وظهرت فيروز المرزوقي مرتدية “جامبسوت” باللون الفضي البراق وبتصميم ضيق جداً. وهو ما لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

ووجه هؤلاء إلى الإعلامية الكثير من الانتقادات واعتبروا أن ملابسها عير الكاشفة تظهرها وكأنها عارية.

ومما جاء في التعليقات: “مقرفة بصراحة” و”إطلالة وقحة” و”لو ساترة نفسك أفضل” و”كل يوم صدمة أقوى من الي قبلها”…



وتبين أن الإعلامية والممثلة اختارت هذه الإطلالة لحضور فعاليات تكريمها في إطار مهرجان ملكات جمال الميديا “ميديا كوين” الذي تم تنظيمه في القاهرة.

ويشار إلى أنها أحدثت بلبلة عبر مواقع التواصل في وقت سابق بعدما أعلنت أنّ الإعلامية حليمة بولند تزوجت من شخصية خليجية رفيعة المستوى.وأضافت أن العريس الخليجي شخصية مرموقة تشغل منصباً مهماً.