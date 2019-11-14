شاهدوا إعلامية كويتية تثير ضجة كبيرة بدفاعها عن كاظم الساهر: “مو محتاج فلوسكم”

أثارت الإعلامية والناقدة الكويتية ليلى أحمد ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حلقة من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة قناة atv.

ودافعت في الحلقة عن الفنان العراقي كاظم الساهر وتوجهت إلى الكويتيين بالقول إنه لا يحتاج إلى أموالهم ولا إلى الشهرة، مع الإشارة إلى أنه يكتسح العالم العربي.

وأضافت أنه يحب الحضور وسط جمهوره كما يفعل في بيروت ودبي والقاهرة وغيرها. وطالبت بعدم إطلاق الاتهامات ضده مع اقتراب شهر فبراير لأن هذا قد يسبب منعه من الدخول إلى الكويت. ووجهت إليها على إثر هذا موجة من الانتقادات اللاذعة.

كذلك نشرت الإعلامية، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” صورة قديمة جمعتها والفنان العراقي وعلقت: “من أحب أغانيه لقلبي أغنية العزيز لكاظم الساهر. في الصورة هو يستمع لي باهتمام برأيكم. ما الحوار الذي قلتله وجعلته منصتا بتركيز؟”.

وأضافت: “أعطوني خيالاً وتصورًا ايجابيا ًملهماً. هيا بنا. أما بعد. ليل الغد في الساعة العاشرة والنصف سأتحدث عن الصورة ومناسبتها وما تداولناه من حوار. في حلقتي التلفزيونيه لسعة النحلة على قناة العدالة”.