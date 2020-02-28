شاهدوا.. إعلامية كويتية ترتدي النقاب خوفاً من فيروس كورونا

يسيطر فيروس كورونا حالياً على حياة ملايين الناس حول العالم، وكلاٌّ يحاول تجنب العدوى به بأية طريقة ممكنة، لكن ما فعلته ال​إعلام​ية الكويتية ​سميرة عبدالله​ كان لافتاً، إذ تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عرضت فيه صورة لها وهي ترتدي النقاب على الطريقة الأفغانية.

وأشارت إلى أنها تلقته كهدية في سنوات إقامتها في النمسا من صديقة أفغانية، وقالت إنها كانت تحتفظ به لترتديه في حال هاجم تنظيم داعش الكويت.

وأضافت أنها باتت تحتاج إليه مجدداً من أجل حماية نفسها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.