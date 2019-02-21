شاهدوا.. إعلامي مصري يُشيد بهيفا وهبي ويدعو الفنانين للاقتداء بها

لا تزال علامة أزياء Beau Voyou لصاحبتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حديث مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام العربي، حيث قام أخيراً الإعلامي المصري تامر أمين بالإشادة بخطوة هيفاء الجديدة معتبراً إياها أذكى نجمة على الساحة العربية اليوم.

وخلال إحدى حلقات برنامجه “آخر النهار” عبر قناة “النهار” المصرية، تحدّث أمين عن العلامة وخطّة هيفاء الذكية للتسويق لنجوميتها وأعمالها وأزيائها اليوم.

وفي سياق حديثه قال أمين: “ذكاء ​هيفا وهبي​ يتخطى موهبتها، وشهرتها تفوق الوطن العربي، لأنها عارفة بتعمل إيه ومش بتسمع للمشككين والمحبطين، وطول الوقت عارفة نقاط قوتها وبتلعب عليها”، مضيفاً أنّها تدرك تماماً كيف تدير موهبتها وصورتها معلّقاً أنّ Beau Voyou سيكون من أهم خطوط الأزياء في العالم.

وختم تامر أمين حديثه عن هيفا وهبي داعياً كل الفنانات للإقتداء بها، ولعلّ هذا النجاح ليس بجديد على هيفا التي يعتبرها الكثيرون أيقونة للموضة وهي Trendsetter في كلّ إطلالاتها.