تتحضر الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ للاحتفال بعيد ميلادها الذي يصادف في 18 من شهر حزيران/ يونيو الجاري وهي من مواليد العام 1978.

ولهذه الغاية شاركت الفضالة متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بالاستعدادات للمناسبة فالتقطت مجموعة من الصور التذكارية، إلى جانب الديكورات التي صممت خصيصا للاحتفال ، وذلك على أنغام أغنية “كل ما تكبر تحلى”، للفنان العراقي كاظم الساهر.

واعتمدت الفضالة بدلة بيضاء، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياجاً ناعماً، ثم ارتدت فستاناً فضي اللون أبرز رشاقتها؛ إذ غازلتها إحدى صديقاتها، قائلة: “لوين تريدي توصلين.. بعدين مقاسك هيبقى إكس سمول”.

وتلقت إلهام عبارات التهنئة من جمهورها، متمنين لها السعادة والاستقرار في حياتها، وأشاد آخرون بدورها في مسلسلها الرمضاني “​أمينة حاف​” الذي حقق نجاحًا جعل القائمين عليه يُقررون إنتاج جزء ثان من العمل الدرامي.





