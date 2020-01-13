شاهدوا.. إلهام الفضالة تكشف ما حدث لوجهها بعد 3 أشهر على شد اللغلوغ

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة خضوعها لعملية تجميل جديدة لوجهها. وجاء هذا في فيديو ظهرت فيه مؤخراً وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الاختصاصية قامت بشد وجهها وخصوصاً منطقة الذقن أو اللغلوغ، لافتة إلى أن شكله تغيّر كثيراً.

وتابعت أنه تم إجراء العملية لها منذ ثلاثة أشهر وأن الطبيبة أعلمتها حينها بأنها لن تحصل على النتيجة التي تريد إلا بعد مرور 3 أشهر، لافتة إلى أن هذا تم فعلاً وأنها تشعر بالرضى التام.

ويشار إلى أن إلهام أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية أخرى في وجهها وظهرت في مقطع مصور ذكرت فيه ذلك ولفتت الانتباه بتورم أحد جانبيه.

وتعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ما رأى فيه البعض مبالغة في اللجوء إلى عمليات التجميل.