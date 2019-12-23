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شاهدوا.. إليسا بفستان ذهبي لامع في قطر

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أحيت إليسا حفلا غنائيا مؤخرا في قطر وظهرت بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا ذهبيا لامعا حيث جاءت فتحة الصدر كبيرة
اختارت فستانا من تصميم دار أزياء Monique Lhuillier لحفلها .elissa b

يذكر أن إليسا كشفت عن تفاصيل ألبومها الجديد، مشيرة إلى أنها تواصل تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، به ٤ أغنيات لبنانية والباقي مصري، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها

 

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اخر اطلالة للفنانة #اليسا بفستان من #مونيك_لولييه من حفلها امس

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