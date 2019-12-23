شاهدوا.. إليسا بفستان ذهبي لامع في قطر

أحيت إليسا حفلا غنائيا مؤخرا في قطر وظهرت بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا ذهبيا لامعا حيث جاءت فتحة الصدر كبيرة

اختارت فستانا من تصميم دار أزياء Monique Lhuillier لحفلها .

يذكر أن إليسا كشفت عن تفاصيل ألبومها الجديد، مشيرة إلى أنها تواصل تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، به ٤ أغنيات لبنانية والباقي مصري، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها













