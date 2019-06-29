شاهدوا.. إليسا غاضبة من فرقتها الموسيقية أمام الجمهور!

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل المطربة اللبنانية إليسا، في مهرجان “موازين” المقام في المغرب، تبدو فيه غاضبة من فرقتها الموسيقية على المسرح.

المقطع المصور يظهر المطربة اللبنانية وهي تلتفت أكثر من مرة إلى فرقتها الموسيقية في الوقت الذي يقوم به أحد الأشخاص بتثبيت سماعات أذنيها.

وظهرت علامات الانزعاج على المطربة اللبنانية وهي تطلب من أعضاء فرقتها مشاركتها الغناء.

هذا وكان قد حضر الحفل حوالي 100 ألف شخص، وأحيت فيه المطربة عددا من أغانيها الجديدة من آخر ألبوم لها.