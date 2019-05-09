شاهدوا إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب “التعري” في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

إنتقادات غير عادلة تعرض لها الممثل المصري ​حسن الرداد​ حين عرضت أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​ وفي المشاهد الاولى ظهر الرداد يمارس الرياضة كذلك هنالك مشهد الإستحمام وظهر نصف عارٍ ما عرضه الى بعض الانتقادات المشيرة الى ان المشهد لا يليق بشهر رمضان.

الامر مستغرب، فالصورة التي ظهر بها الرداد لم تكن معيبة، بل انها بسياق الاحداث التي يبدأ بها المسلسل وهو رجل ولم يتقصد الظهور بشكل مغر، بل بشكل الممثل الذي يفعل ما يتطلبه دوره، فكفى مزايدة.

الزوجة 18 بطولة حسن الرداد، ويشاركه البطولة سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.