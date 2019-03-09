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شاهدوا إيلي ديب يبارك لـ نوال الزغبي وابنتهما تيا مصالحتهما.. “الدم ما بيصير مي”

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nawal tia daughter

شاهدوا إيلي ديب يبارك لـ نوال الزغبي وابنتهما تيا مصالحتهما.. "الدم ما بيصير مي"

بعد أن تمت الصلحة بين الفنانة نوال الزغبي وابنتها تيا التي فاجأت الجميع بحضورها حفل إطلاق ألبوم “كده باي” الذي أقامته شركة “روتانا”، بارك طليق الزغبي ووالد تيا السيد إيلي ديب هذه المصالحة.

وقال ديب: “فرحتي اليوم لا توصف للمبادرة الجريئة التي قامت بها ابنتي TIA والتي اقل ما يقال عنها انها تعبر عن وعي وذكاء وطيبة قلب هذه الصبية التي افتخر بها … ابارك لها المصالحة التي تمت اليوم مع والدتها ففي النهاية (الدم ما بيصير مي) وكم كنت اتمنى لو ان هذه المصالحة حصلت منذ زمن ولكن الاهم انها تمت بمشيئة الله ومباركته ورضاه … تيا انتي اليوم رفعتي راسي الله يخليلنا ياكي يا اميرة وعقبال ما الله يسعدني ويجمعني بـ اخواتك جورجي و جوي، سنتين ونص غايبين عني وما بعرف شي عنن … انشالله خير “.

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