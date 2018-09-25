شاهدوا.. إيمان الشريف تكشف سبب إرتدائها الفستان الغريب في مهرجان ”الجونة”.. سيكون موضة 2019

أكّدت الفنانة إيمان الشريف في برنامج ”نجوم” يوم السبت 22 سبتمبر 2018 أنّها حضرت مهرجان ”الجونة” المصري كممثلة في فيلم ”ولدي” للمخرج محمد عطية.



وأوضحت أنّ مشاركتها في المهرجان المصري له طعم خاصّ لأنّ السينما المصرية مهمة وتفتح الباب للعالم العربي.

وعن الفستان الغريب الذي ارتدته في حفل الافتتاح، قالت الشريف إنّها لم تكن تتخيّل أنّه سيخلق كل تلك الضجة والجدل.

وتابعت أنّه تصميم مبتكر وكانت السباقة في ارتداء آخر صيحات الموضة، لافتة إلى أنّ هذا الفستان سيكون موضة 2019 وسيعرض في أكبر دور الأزياء.

وأشارت إيمان الشريف إلى أنّها تحب الملابس الفريدة “ولا يمكن القول أنها أخفقت في اختيار ملابسها وأنّ فستانها في مهرجان الجونة يتطلب جرأة كبيرة”.

وشدّدت الفنانة إيمان الشريف على أنّها نجحت في خطف الأضواء من بقية النجمات العربيات على السجاد الأحمر بفضل الفستان وأصبحت حديث وسائل الإعلام، مضيفة أنّها سعت إلى ذلك ونجحت في تحقيق ما سعت إليه”.

وقالت الشريف إنّها لو ارتدت فستانا عاديا لمرّت مرور الكرام “لهذا خيرت ارتداء شيء يثير الانتباه” حسب تعبيرها.