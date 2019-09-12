شاهدوا.. إيمي سمير غانم: شكلي زغلول لكن أنا بكيزة ومبعرفش أطبخ

كشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الكثير من صفاتها الشخصية، والتي لا يعلمها الجمهور عنها من قبل.

إيمي قالت ‘ن اللامبالاة أو “تكبير الدماغ”، ليست إطلاقا من صفاتها، ولا صفات والدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، فهما أقرب إلى الانفعال الشديد لأتفه الأسباب، مؤكدة أن شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم هي من تتمتع بهذه الصفة حيث ورثتها عن والدهما الفنان سمير غانم.

الفنانة المصرية أكدت أن شخصيتها تشبه شخصية “بكيزة” في المسلسل الشهير “بكيزة وزغلول”، حيث قالت مازحة: “شكلي زغلول لكن أنا بكيزة”.

وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج “قهوة أشرف”، أنها لا تحب أن ترهق نفسها أبدا، بل وتشعر بالتعب من ارتداء الحذاء، تماما مثل الفنان أحمد حلمي في فيلم “إكس لارج”.

وأكدت أنها لم يسبق لها القيام باستبدال إطار سيارتها بنفسها، أو حتى التفكير في المحاولة، فهي في هذه المواقف لا تحرك ساكنا، وتنتظر من يصل لنجدتها.

وكانت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور شريف عمار.

إيمي أطلت في الجلسة بإطلالة عفوية، حيث ارتدت فستان قصير جمع بين اللونين الأزرق والأسود مع أكمام واسعة ملونة، وحزام أسود عريض، في إطلالة من تنسيق الإستايلست عبير الأنصاري.

الفنانة المصرية تركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بلمسات مصفف الشعر هيثم دهب، وتزينت بمكياج هادئ بأنامل الماكييرة ياسمين عمار.