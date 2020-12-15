عبرت لمياء، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب عن شوقها الكبير له بقصيدة رثاء نظمتها في ذكرى رحيله.

وألقت الشابة القصيدة المليئة بالمشاعر خلال حوار لها ضمن حلقة من برنامج “الحياة اليوم” بحضور الناقد الفني طارق الشناوي، وقالت في كلماتها النابعة من القلب: “كل الحاجات سكتت يوم ما اختفى صوتك مهو أصله كان للكون نغم لو حتى في سكوتك”. وأضافت: “مشيت بسرعة وفجأة أخدت روحي معاك وكل موت كان موت إلا خبر موتك”.

وتابعت: “فاكر زمان لما قولتلي لما أموت أعملي بوصيتي يا بنتي و أياكي يوم تهملي.. كان الكلام عادي وكأنه أي كلام وفجأة أمي لقيتها بدموعها بتبصلي.. أبوكي مات يا بنت قومي صلي وادعيله.. وشدي حيلك واجمدي لجل ما تقفيله.. ازاي يا بابا تسيبني واقفه كده لوحدي.. طب كتف مين يقدر على همي ويشيله.. كل اللي فاكر في حياته انه مر بصعب.. يكفيك أمان السند لو لسه عندك أب”.

وتفاعل المشاهدون بشكل واسع مع القصيدة وكلماتها المؤثرة، وتداولوها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن حزنهم الشديد لرحيل النجم أحمد راتب، متمنين لابنته الصبر والسلوان.