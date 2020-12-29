تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للفنان السوري القدير أيمن زيدان لفتت الكثير من الأنظار. وفيها ظهر برفقة ابنته نورا وهي تحتضنه.

وأثارت الأخيرة اهتمام الجمهو بجمالها حيث قارن المتابعون بينها وبين والدها وتطرقوا إلى الملامح المشتركة وإلى الفوارق بينهما.

واعتقد بعضهم أنها ابنته من الفنانة السورية نورمان أسعد فيما أكد غيرهم أنها ابنته من زواجه الأول ولفت فريق آخر إلى أنها خضعت لعمليات تجميل. ومما جاء في التعليقات: “عمليات تجميل كارثية” و”السيليكون عامل عمايله” و”يا الله من بعيد فكرتها ياسمين صبري كل الممثلات أصبحوا شبه بعض” و”تشبه الممثلة كندا، ما تشبه أبوها بس ما أدري من أمها”.

كما تداول الناشطون صوراً للإبنة بمفردها. ويشار إلى أن لدى نورا 3 أشقاء هم الراحل نزار وغالب وحازم، إضافة إلى أخت غير شقيقة هي يمنى من امرأة كويتية وأخرى هي جودي ثمرة زواج الفنان من الفنانة نورمان أسعد. ويذكر أنه تزوج أيضاً من مؤلفة السيناريو المصرية نشوى زايد في العام 2007.















