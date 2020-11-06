لفت الفنان المصري تامر هجرس الأنظار بصورة نشرها على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهر فيها برفقة ابنته تمارا، وقد شدّت الأنظار بنعومتها وجمالها، خصوصاً أنها أضافت إلى ملامحها لمسة من المكياج. وعبّر الكثيرون في تعليقاتهم عن إعجابهم بتمارا، وأبدى البعض استغرابهم أن يكون لدى الفنان ابنة شابة، فيما سأله آخرون عما إذا اعتزل الفن.

وتعليقاً على الصورة، كتب هجرس: “أخيراً مع ابنتي حبيبتي”، وردّت عليه الأخيرة: “أحبك يا أبي”، فيما كتبت شقيقتها تالا: “هل يمكنني القدوم؟”.

ويشار إلى أن تامر هجرس كان قد ظهر للمرة الأولى مع ابنته في مناسبة يوم ميلادها، وحينها نشر صورة لهما مع التعليق: “طفلتي الصغيرة عيد ميلاد سعيد. محظوظ إني باباكي. قلبك من دهب وروحك كلها حب، شمس الابتسامة، الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة، بتزيدي حكمة و قوة”.

وأضاف: “إنتِ هديتي من ربنا. خليكي كويسة وبخير عشان تخلي العالم أفضل. النهار دة وكل يوم قلبي معك دايماً، ربنا يحفظك ويحميكي ويهديكي الصراط المستقيم دائماً يا حبيبتي يا تمارا بحبك”.